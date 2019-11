Rio Fegino, Bucci: ”Allo studio progetto di messa in sicurezza idrogeologica”

Genova. Un progetto idrogeologico per mettere in sicurezza l’area di Fegino che, nel corso di questa allerta rossa, è stato uno di quelli che hanno avuto maggiori criticità. Ad annunciarlo, a margine della conferenza stampa in protezione civile, il sindaco di Genova, Marco Bucci. “Il Fegino ha avuto un’esondazione abbastanza importante, assieme al Ruscarolo – ha spiegato – a differenza del resto della Valpolcevera dove ci sono stati solo allagamenti”.

Una situazione che non è, però, una novità visto che questo corso d’acqua aveva creato già diversi problemi. “Sul Fegino abbiamo avuto diverse problematiche, anche nel corso delle ultime allerte. Era già successo anche nelle scorse settimane che il Fegino uscisse fuori e lì abbiamo un problema. Tutta l’area non è attrezzata per supportare cadute di pioggia così abbondanti”.

Il primo cittadino, quindi, ha spiegato che pensa a un intervento specifico sul territorio per risolvere il problema. “Io ho già dato mandato agli uffici di studiare la situazione per mettere a punto un progetto idrogeologico, non solo a valle ma anche a monte – conclude Bucci – perché quel territorio ha bisogno di un intervento di messa in sicurezza”