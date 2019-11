Righi, dalla terra riemerge bomba della Seconda Guerra Mondiale. L’intervento degli artificieri

Genova. Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato ieri mattina nei pressi del parco del Peralto da un passante.

La bomba, precipitata e non esplosa durante uno dei tanti bombardamenti che hanno tormentato la città durante il conflitto, è emersa dal terreno in questi giorni: immediato l’intervento delle forze di polizia, che hanno messo in sicurezza la zona.

Il primo intervento degli artificieri è stato quello di disinnescarla, mentre martedì l’ordigno sarà fatto definitivamente brillare.