Ribaltamento a mare Fincantieri, Rixi: “Il governo giallofucsia stoppa un’altra opera fondamentale”

Genova. “Il governo PD-5Stelle toglie dalla Finanziaria 500 milioni di euro per il ribaltamento a mare di Fincantieri, vanificando gli investimenti già fatti sui siti di Castellammare e Palermo. Dopo il disastro sull’ex Ilva, ora i giallofucsia vogliono stoppare un’opera indispensabile per la nostra cantieristica navale”.

Lo scrive su Facebook il deputato e responsabile nazionale infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.

“Con la Lega al governo, nelle misure contenute nel Dl Genova e in manovra, avevamo stanziato 600 milioni di euro per il ribaltamento e la nuova Diga Foranea di Genova – aggiunge Rixi – senza queste opere il porto e Fincantieri a Genova non hanno futuro. Daremo battaglia perché Genova, il suo porto e Fincantieri ottengano i finanziamenti attesi e promessi da anni”.