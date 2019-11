Ribaltamento a mare Fincantieri, Italia viva e Pd replicano a Rixi: “Solo bugie”

Genova. E’ scontro sulle risorse destinate al ribaltamento a mare di Fincantieri. Dopo l’attacco del responsabile infrastrutture della Lega Edoardo Rixi, arriva la replica di Raffaella Paita, deputato di di Italia Viva che accusa Rixi di dire “bugie” e quella del Pd genovese.

“La Lega dice cose non vere, creando allarmismi e cercando di montare polemiche pretestuose” scrive il Pd in una nota ricordando che anzitutto”

non è vero che il Governo giallo-verde avesse stanziato tutti i finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dell’area portuale di Genova Sestri Ponente, altrimenti non saremmo ancora qui a cercare quelle risorse”.

In secondo luogo “l’attuale Governo sta lavorando concretamente per inserire, in fase di approvazione della Legge di Bilancio 2020, gli stanziamenti necessari agli interventi di messa in sicurezza del polo portuale e industriale di Sestri Ponente”

.