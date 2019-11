Report viadotti, nuovi indagati per omessi controlli sul Letimbro della A10

Genova. Ci sono nuovi indagati nell’ambito dell’inchiesta sui report edulcorati, l’indagine nata da quella principale sul ponte Morandi. Si tratta di almeno quattro persone indagate per falso, tutti di Spea (la società che si occupava di controlli per Autostrade).

Il magistrato inquirente Walter Cotugno contesta l’omesso controllo di impalcato e cassoni del viadotto Letimbro, in A10 nel savonese. La procura aveva fatto fare una propria consulenza ed era risultato ammalorato. Il perito aveva sottolineato come per ottenere un risultato veritiero e corrispondente alla reale condizione della struttura era necessario entrare nei cassoni.

In queste ore la guardia di finanza sta notificando gli avvisi a comparire. Gli interrogatori si svolgeranno nei prossimi giorni dopo quelli degli 11 indagati per i falsi sul Bisagno e il Veilino.