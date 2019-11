Recco. Sul territorio del comune di Recco la pioggia resta battente e l’attenzione alta, almeno fino alla fine dell’allerta arancione.

Si sono verificati piccoli smottamenti in località Verzemma e a Polanesi. Via dell’Alloro invece è stata chiusa all’altezza del rivo, per la frana di una fascia sulla strada comunale, gli interventi di messa in sicurezza sono già in corso e presto sarà ripristinata la viabilità.

“Gli scuolabus non hanno subito interruzione, anche grazie al mezzo aggiuntivo impiegato per trasportare gli studenti a scuola” rassicura il sindaco Carlo Gandolfo.

Questa mattina la mancanza di energia elettrica, verificatasi in zona san Rocco, invece, ha causato la chiusura della locale scuola di infanzia, l’Enel ha già riattivato l’erogazione.

La polizia locale con il supporto dei Vab è stata incaricata di intensificare il presidio e il monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai rivi secondari e agli altri punti critici evidenziati nel piano comunale di protezione civile