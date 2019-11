Ragazza uccisa dalla meningite, veglia e funerali nella chiesa di via Padre Semeria

Genova. Si terranno nella parrocchia del Gesù Adolescente, in via Padre Semeria 38, sia la veglia funebre (questa sera, martedì 19 novembre alle 18e30) sia i funerali (domani, mercoledì, alle 10) di Ilaria Caccia, la giovane uccisa dall’infezione di una meningite fulminante, precisamente un meningococco di tipo C, ieri mattina a Genova.

La parrocchia è la stessa in cui Ilaria sabato sera aveva partecipato a un incontro teatrale con un’altra cinquantina di persone. La Asl 3 genovese sta contattando alcune di loro, oltre ai familiari ovviamente, per avviare la profilassi in via precauzionale.

L’incontro non era una “festa” vera e propria come raccontato inizialmente dai medici del San Martino, nel senso che non c’è stato uno scambio di cibo e bevande. La 27enne aveva però partecipato qualche ora prima a una festa di laurea con altre persone e il contatto ravvicinato è sufficiente a giustificare l’avvio delle procedure di sicurezza sanitaria.

Ilaria, 27 anni, studiava alla facoltà di Lettere dell’Università di Genova, era appassionata di fotografia e gestiva, insieme al padre Fabio il locale La Passeggiata Librocaffé a Sant’Agostino, chiuso proprio di recente.