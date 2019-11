Quezzi, incendio in un maneggio: cavalli messi in salvo

Genova. Nella notte i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a Quezzi, in Val Bisagno, nella zona di via degli Oleandri, per un incendio divampato in un’area attrezzata per ospitare cavalli. Sono state necessarie oltre tre ore di lavoro per avere ragione delle fiamme.

La scuderia ha preso fuoco ma anche grazie ai pompieri i cavalli sono stati tutti messi in salvo. Nell’incendio non ci sono stati feriti.

Ancora non sono state stabilite le cause del rogo per cui sono state avviate le indagini da parte degli stessi vigili del fuoco e della polizia, chiamata sul posto.