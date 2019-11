Quezzi, i giardini Moro ripuliti dalle squadre di volontari

Genova. Oggi e domani mattina dipendenti di Aveva, gruppo multinazionale leader nel settore informatico per l’industria, saranno a Quezzi in via Stefanina Moro per effettuare interventi di pulizia dei giardini e dei giochi e la coloritura di fontanelle e panchine.

“Action for Good”, questo il nome dell’iniziativa che coinvolge quaranta Paesi di tutto il mondo, è inserita nell’ottica della collaborazione tra istituzioni ed imprese e prevede che i dipendenti offrano una giornata del loro tempo in attività di volontariato dedicate al benessere della comunità: pulizia di un giardino, di una scuola, assistenza in ospedali o altro. L’ufficio Valorizzazione del volontariato del Comune di Genova, in sinergia con il Municipio III Bassa Val Bisagno, ha fornito supporto nell’individuazione dell’intervento da effettuare.

«Appena ricevuta la proposta da parte dell’azienda Aveva ci siamo attivati affinché si potesse realizzare questa lodevole iniziativa – dichiara Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile e Valorizzazione del volontariato -. Ringrazio i dipendenti che saranno impegnati negli interventi a favore della comunità e spero che il loro esempio possa essere seguito da altre aziende locali».