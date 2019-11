Genova. Si è disputata ieri, venerdì 1 novembre, la quarta giornata della Serie A1 maschile e già si pensa alla quinta, in programma domani.

Già un verdetto nel Girone 3 dove il Park Genova, grazie al successo per 5-1 sui campi del Massa Lombarda, si è assicurato un posto nelle semifinali. In questo raggruppamento Angiulli Bari e Torre del Greco giocheranno la quarta giornata domenica 10 novembre.

In apertura, Andrea Arnaboldi si abbatte come un tornado su De Bernardis, cedendo un solo game. Con un 6/3 6/2 a Riccardo Perin, Alessandro Giannessi allunga la sua striscia positiva di vittorie in questa A1: tre vittorie su tre in singolare. Dura 20 minuti l’incontro di Gianluca Mager, che complice un infortunio di Ramazzotti sul 3-1, porta il Park sul 3 a 0.

Massa Lombarda accorcia le distanze grazie al successo di Lorenzo Rottoli su Luca Prevosto per 2 a 0. Ma nei doppi il consolidato tandem Mager-Giannessi si è imposto su Perin-Rottoli in due set, mentre Arnaboldi e Prevosto hanno inchiodato De Bernardis-Cinotti sul 6/1 6/0.

Il tabellino:

CTD Massa Lombarda – Park Tennis Club Genova 1-5

Alessandro Giannessi (G) b. Riccardo Perin (M) 63 62

Andrea Arnaboldi (G) b. Alessio De Bernardis (M) 60 61

Gianluca Mager (G) b. Samuele Ramazzotti (M) 3-1 rit.

Lorenzo Rottoli (M) b. Luca Prevosto (G) 63 64

Alessandro Giannessi/Gianluca Mager (G) b. Lorenzo Rottoli/Riccardo Perin (M) 64 60

Andrea Arnaboldi/Luca Prevosto (G) b. Alessio De Bernardis/Marco Cinotti (M) 61 60

Giudice arbitro Enrico Longo; arbitri Stefano Sacchi, Tiziano Gozzi, Roberto Baldissari

Classifica:

12 (4) Park Tennis Club Genova

4 (4) CTD Massa Lombarda

4 (3) New Tennis Torre del Greco

0 (3) SG Angiulli Bari