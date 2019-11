Pulito l’alveo del rio senza nome di Rivarolo. L’intervento di Aster

Genova. I tecnici di Aster hanno terminato in queste l’ore l’intervento di pulizia dell’alveo del piccolo rio senza nome di Rivarolo.

Il piccolo torrente, nonostante la sua dimensione, ha più volte creato difficoltà per la zona, soprattutto in via Vezzani, strada sotto la quale scorre tombinato prima di immettersi nel Polcevera.

Spesso intasato, il rio senza nome è uno dei responsabili degli allagamenti che anche di recente hanno interessato la zona di piazza Pallavicini. I tecnici di Aster hanno provveduto a rimuovere tutti i detriti e i resti di vegetazione che rischiavano di fare esondare il piccolo, ma potente, torrente.