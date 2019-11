Genova. Proprio quello che si dice una serata storta. La PSA Olympia di coach Matteo Zanoni incappa nella prima sconfitta di questa stagione ma, a pesare più di tutto, sono i due infortuni occorsi a Martina Bossi ed Aurora Montedoro nel corso della partita.

E pensare che tutto era cominciato per il meglio con la vittoria del primo set per 25-17 da parte delle gialloblù. Poi, però, qualcosa si è spento e a prendere in mano la partita sono state le ragazze del Palzola Pavic Romagnano: 25-18 nel secondo set, 25-20 nel terzo e 25-22 nel quarto, per la vittoria della formazione ospite che così sbanca il Palaolympia imponendo il primo alt alla PSA.

“Purtroppo si è interrotta la nostra striscia di vittorie – commenta il patron dell’Olympia Giorgio Parodi – ma quello che mi preme più di tutto è fare gli auguri di pronta guarigione ad Aurora e Martina. Purtroppo, dopo aver vinto il primo set, è salito in cattedra uno stratosferico Romagnano e le ragazze si sono dovute arrendere. Che dire? Un passo falso ci può stare ma ora dobbiamo subito mettere la testa alla trasferta di Bra per cancellare questa prestazione negativa e mantenere i primi posti in classifica“.

In classifica le gialloblù sono seconde, ma solamente per quoziente set rispetto alla pari punti capolista Garlasco. La Serteco Volley School, che era ferma per riposo, è decima in graduatoria.

Sabato 23 novembre alle ore 21 la PSA Olympia sarà ospite della Libellula Area Bra che occupa l’undicesimo posto. In precedenza, alle ore 18, la Serteco Volley School riceverà a Genova il Volley 2001 Garlasco primo della classe.