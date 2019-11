Prosegue lo sciopero in allerta rossa dei portuali di Genova

Genova. Visto il protrarsi dell’allerta meteo rossa i sindacati dei trasporti dichiarano l’ulteriore prolungamento dello sciopero dei lavoratori portuali fino alle ore 13 di domani.

In caso di ulteriori aggiornamenti da parte della protezione civile si valuterà un eventuale ulteriore prolungamento.

“Cogliamo l’occasione per informare tutti i lavoratori del porto di Genova, che grazie alle iniziative sindacali che abbiamo messo in atto, dopo solo un’ora dal comunicato di sciopero siamo stati convocati dalla Prefettura di Genova alla presenza anche della Capitaneria di Porto, dell’AdSP e Confindustria. La Prefettura ha ascoltato le nostre rimostranze e dopo gli approfondimenti che si è riservata di fare si è impegnata a convocare un ulteriore incontro, da tenersi entro la prima decade di dicembre, con tutti i soggetti privati e pubblici coinvolti per affrontare nel merito i problemi che abbiamo posto. Consideriamo questo sia un primo importante passaggio per dare risposte alle nostre richieste”, si legge in una nota congiunta della Filt Cigl, della Fit Cisl e della UilTrasporti.