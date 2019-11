Promozione: il Via dell’Acciaio supera la Loanesi (2-3)

Pietra Ligure. Recupero della undicesima giornata del campionato di Promo A, rinviata domenica scorsa a causa delle avverse condizioni climatiche e di allerta meteo. La Loanesi S. Francesco perde 2 a 3 al “De Vincenzi” di Pietra contro il Via dell’Acciaio. Le reti ospiti portano le firme di Trudu (doppietta) e Chiarabini. Nel finale i rossoblù riaprono la partita, andando a segno con Szredi e Armagno. L’affondo conclusivo locale nel recupero non porta i frutti sperati.

I rossoblù restano dunque in ultima posizione, con 3 punti. I genovesi di Cornigliano – in attesa del quadro completo del turno – si assestano invece alle spalle del trio di testa (composto da Taggia, Varazze e Sestrese), salendo a 18 punti.

Tabellino:

Loanesi SF-Via dell’Acciaio 2-3 (83′ Szredi, 87′ Armagno – 29′, 70′ Trudu, 41′ Chiarabini)

Loanesi: Bozzo, Tuninetti, Fornari (65′ Mandraccia), Piazzai (53′ Staltari), Pisano (48′ Sfinjari), Szredi, Giordana (69′ Caretti, Antonelli, Mela (65′ Rossello) Armagno, F. Insolito

A disp.: Piave, Caretti, A. Patitucci. All. Piave

Via dell’Acciaio: Lo Vecchio, Spadaro, Ciminelli, M. Guelfi (65′ Ndao), Orero, Iacopino, Chiarabini (74′ Biello), Trudu, Falsini (53′ Costa), Poggioli, Fossati

A disp.: Carbone, Bacigalupo, Corazza, Guelfi, Ndao, Costa, Napoli, Federici. All. Pecoraro

Arbitro: Del Panta (Imperia). Assistenti: Mei (Albenga)

Note: Serata fresca e tersa, fondo sintetico in discrete condizioni. Ammoniti; Szredi (L), M. Guelfi (VdA). Recuperi 0′ e 4′. Angoli 1-4. Spettatori 50 circa.

Cronaca diretta:

L’incontro comincia con qualche istante di ritardo (19.06).

5′ Via dell’Accaio in attacco. Poggioli, repentina girata dal limite. Il fendente sibila a un palmo del palo della porta difesa da Bozzo.

Sul ribaltamento frontale Lo Vecchio sventa su Mela. Francesco Insolito raccoglie la respinta sulla destra e tenta il tiro a rientrare; a lato.

11′ Giordana, destro dai venticinque metri. Fuori misura.

17′ Prolungata azione Loanesi. Uno scambio ben assortito tra Armagno e Insolito manda alla conclusione di quest’ultimo. Il pallone, rasoterra, fa la barba al palo alla destra di Lo Vecchio.

21′ Cross a mezza altezza dalla destra. Falsini, protratto in spaccata, non riesce nella deviazione vincente sotto porta.

25′ Uno schema da corner (dalla destra) libera Poggioli al tiro a centro area; corpo all’indietro, alto.

29′ Gol Via dell’Acciaio! Poggiali dalla lunetta s’incunea centralmente; salta un uomo, ma viene fermato da un secondo. La palla resta però nella disponibilità di Trudu, il quale sterza verso l’esterno e buca Bozzo con un preciso diagonale sul secondo. 0-1.

36′ Giallo a Guelfi (VdA).

37′ Punizione Loanesi dal vertice destro dell’area. Va Armagno, destro a rientrare. Lo vecchio controlla agevolmente.

40′ Opportunità Loanesi. Calcio da fermo dalla metà campo, fascia destra. Parabola arcuata, sponda aerea di Armagno per Mela, il quale non riesce a indirizzare con forza: comodo fra le braccia di Lo Vecchio.

41′ Gol Via dell’Acciaio! Chiarabini raccoglie una respinta in area, decentrato sulla destra e piega Bozzo sul primo palo con un tiro a mezza altezza. Il portiere rossoblù riesce a toccare, ma non quanto basta. I genovesi fanno valere dalla loro un maggiore cinismo. 0-2.

45′ Fine primo tempo: Loanesi SF-Via dell’Acciaio 0-2.

46′ Inizio secondo tempo (20.06)

48′ Cambio nei locali (sulla cui panchina siede Ugo Piave). Esce Pisano, entra Sfinjari.

50′ Ammonito Szredi (L).

53′ Una sostituzione per parte. Staltari rileva Piazzai. Negli ospiti fuori Falsini e dentro Costa.

55′ Una combinazione rasoterra sulla trequarti libera al tiro Sfinjari. Centrale, Lo Vecchio blocca.

65′ La Loanesi continua ad attaccare a testa bassa. Insolito, destro dai venti metri . Lo Vecchio si distende alla propria destra e fa sua la sfera.

64′ Tre cambi. Due nella Loanesi, uno nel Via dell’Acciaio. Escono Szredi e Mela; subentrano Mandraccia e Rossello. Negli ospiti fuori Guelfi, dentro Ndao.

68′ Iniziativa personale di Armagno; il suo sinistro dalla lunetta non inquadra lo specchio.

71′ Gol Via dell’Accaio! Chiarabini imbecca Trudu. Il giocatore genovese scatta sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Bozzo, battendolo di giustezza e siglando la propria doppietta personale. 0-3.

74′ Sostituzione Via dell’Acciaio. Esce Chiarabini, entra Biello.

77′ A seguire. Fuori Trudu, dentro Luca Guelfi.

83′ Gol Loanesi! Szredi accorcia le distanze, direttamente su punizione dal limite. Il pallone passa sotto alla barriera, cogliendo di sorpresa Lo Vecchio. 1-3.

87′ Gol Loanesi! Armagno riapre la contesa. Il tiro del numero dieci locale viene sporcato da Spadaro, la cui decisioni mette fuori causa Lo Vecchio. 2-3.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+1 Ultimo cambio anche nella formazione allenata da Federici.

90’+2 Loanesi all’arrembaggio, alla ricerca del pari. Szredi, destro al volo. Lo Vecchio blocca e fa rifiatare i compagni.

90’+4 Fischio finale: Loanesi SF-Via dell’Acciaio 2-3.