Cogorno. Si completerà mercoledì 20 novembre l’ottava giornata del girone B di Promozione. Alle ore 18 scenderanno in campo Vallescrivia contro Don Bosco Spezia; alle ore 19 si affronteranno Magra Azzurri e Golgo Paradiso PRCA; alle ore 20 Real Fieschi contro Sammargheritese; alle ore 20,30 il match tra Canaletto Sepor e Goliardicapolis.

Per quanto riguarda le squalifiche, Simone Stradi (Marassi) è stato fermato per quattro gare in quanto espulso perché “a gioco fermo, colpiva un avversario già a terra, senza conseguenze lesive; mentre usciva dal terreno di gioco dopo l’espulsione, spingeva con forza il cancello d’ingresso, causandone l’uscita da un cardine e rendendolo inutilizzabile”.

Un turno di stop per Federico Costa (Canaletto Sepor), Raffaele Maucci (Marassi), Andrea Ruffino (Real Fieschi).

Simone Capri, allenatore del Canaletto Sepor, è stato squalificato per una gara.

Andrea Rei, dirigente del Real Fieschi, è stato inibito fino al 21 novembre.

La classifica marcatori dopo 9 giornate:

7 reti: Mosto (Real Fieschi)

6 reti: Lunghi (Cadimare)

5 reti: Cupini (Cadimare), Nicolini (Don Bosco Spezia), G. Esposito (Forza e Coraggio), Vaccaro (Vallescrivia)

4 reti: Rizzo, Massaro (Golfo Paradiso PRCA), L. De Martini (Goliardicapolis), S. Ghiglia (Marassi), Costa (Canaletto Sepor), Corvi Dallara (Forza e Coraggio), A. Naclerio (Valdivara 5 Terre)

3 reti: L. Corallo (Little Club James), Amorfini (Forza e Coraggio), Vulpes (Marassi), Monticone (Golfo Paradiso PRCA), Paoletti, Salano (Sammargheritese), Marasco (Levanto), Gatto (Goliardicapolis), Verona (Colli Ortonovo), Ronconi (Real Fieschi), Bianchino, Pintus (FC Bogliasco)

2 reti: Marte (Canaletto Sepor), Degano (Valdivara 5 Terre), Gambarelli (Sammargheritese), Fassone, Tosonotti (Vallescrivia), Stradi (Marassi), Righetti, Nicora (Levanto), Sighieri, Siciliano (Goliardicapolis), Leonini, Cariati (Magra Azzurri), Cuccolo, Pesare (Forza e Coraggio), Maggiore (Don Bosco Spezia), Alarcon, Sanni, Zaami (Little Club James), Giannini, Del Santo (Cadimare), P. Oneto (Real Fieschi), Bonelli, N. Musetti (Colli Ortonovo)

1 rete: Pezzi, Maura, Masi, Aprile (Golfo Paradiso PRCA), Cardini, Leto, Vicini, Maisano, Mazzolini, Matranga (Vallescrivia), Olanda, Robotti, Stefanzl, Bondelli, A. Raso (Marassi), A. Bertagna, Pannone, A. Sarti, Seb. Agrifogli, Giannini (Cadimare), Rezzano, Barilari, Tuvo, Mozzachiodi (Levanto), Cimieri, S. De Ferrari, Cappelletti, Bosio (FC Bogliasco), Larizza, Canella, Mortola, Gallio (Sammargheritese), Selva (Real Fieschi), Rodriguez, Poli, A. Antonelli, Campagni, Bagnoli, Becci (Canaletto Sepor), Crosetti, Gonano, Nardo (Little Club James), Condemi, M. Naclerio, Simonini, Abdoullie Barrow, Bolla, Bertonati, Ciuffardi (Valdivara 5 Terre), Montani, Romiti, Pellegri, Salamina, Atzeni, Valentini (Magra Azzurri), Scarantino, Cristiani, Ferrando (Goliardicapolis), Raggi, Ferdani, Ibba, Bertocchi, M. Valletta (Don Bosco Spezia), Vacchino, Ceccarelli, N. Cucurnia, Mancuso, Panico, N. Lorenzini (Colli Ortonovo), Alvisi, Stella (Forza e Coraggio)

Autoreti: 1 Allocca (pro Goliardicapolis), Bondelli (pro Valdivara 5 Terre)