Arenzano. Primi tre punti per la Loanesi San Francesco. I rossoblù, nel recupero della sesta giornata, hanno battuto 2-1 il Ventimiglia. Sul campo di Pietra Ligure, ospiti in vantaggio per primi con Ventre; poi la formazione di mister Rivituso ha ribaltato il risultato con le reti di Szerdi e Armango.

Per quanto concerne le squalifiche, Simone Patrone (Arenzano) e Filippo Lanza (Sestrese) dovranno saltare due partite.

Andrea Cosentino (Veloce), Gianluca Martino (Celle Ligure), Mohametaurolaty Ndiaye (Bragno) e Filippo Carlo Barabino (Praese) sono stati fermati per una gara.

Ammenda di 50 euro alla Veloce “a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’acqua nello spogliatoio della squadra ospite, costretta a fare la doccia fredda”.

La classifica marcatori dopo 7 giornate:

8 reti: Daddi (Ceriale), Lobascio (Serra Riccò)

7 reti: Akkari, Anselmo (Sestrese)

6 reti: Ventre, Al. Salzone (Ventimiglia), D. Rossi (Praese)

5 reti: Raiola (Celle Ligure), Romeo (Legino), Mancini (Arenzano), Zunino (Bragno), L. Baroni (Varazze Don Bosco)

4 reti: Saporito (Varazze Don Bosco)

3 reti: Mehmetaj (Dianese e Golfo), Szerdi (Loanesi San Francesco), Draghici (Serra Riccò), Calcagno (Veloce), Troiano (Arenzano), Zito, Cascina (Camporosso), Fiuzzi, Miceli (Taggia), F. Baroni (Varazze Don Bosco)

2 reti: Armango (Loanesi San Francesco), Celotto, Tarantola (Taggia), Scappatura (Ventimiglia), Ravoncoli, Gambacorta (Taggia), Falsini, Chiarabini (Via dell’Acciaio), M. Raso, Minardi, Morando (Praese), Rignanese, Core, Schirru (Legino), Giguet, Damonte (Veloce), Sofia, An. Piombo (Celle Ligure), Bianchi (Arenzano), Fantoni, Badoino, Caredda (Ceriale), Perrone, Gagliardi, Angella, Craviotto (Varazze Don Bosco), G. Albanese (Serra Riccò), Vejseli (Bragno)

1 rete: Sattin, Piroli, Ardinghi, Ansaldo, S. Rossi (Sestrese), Maida, Colombino (Veloce), Orero, Poggioli (Via dell’Acciaio), Altamore, Cosentino, Damonte (Celle Ligure), Tagliabue, Crocilla (Varazze Don Bosco), Rapetto, Torra, Brovida (Bragno), Cisternino Palagano, Forte, Perego, Pavone (Praese), Lupi, Angius, Burattini (Arenzano), Cutellè, Gambacorta, El Kamli, Cuneo, Ferrigno, Gallo, Minghinelli, La Greca (Taggia), Tofanica, Calcopietro, Grifo (Camporosso), A. Rea (Ventimiglia), Ferrero, Ennaouy (Serra Riccò), Avanzi, Tobia (Legino), Casassa Vigna, Tselepis, Chariq (Dianese e Golfo), Mela (Loanesi San Francesco), G. Insolito (Ceriale)

Autoreti: 1 Bonara (pro Dianese e Golfo), Minghinelli (pro Veloce), Costa (pro Sestrese)