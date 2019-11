Raccontare di una situazione paradossale è poco per l’ottava giornata di campionato di Promozione Girone B. Si pensava di avere toccato il fondo, ma con una gara giocata su otto in programma le polemiche non mancano e non mancheranno. Si gioca solo a Genova fra Little Club e Bogliasco, sotto una pioggia scrosciante e su un terreno di gioco quasi impraticabile alla fine è contenta solo la squadra rossoblù che manda al tappeto i bogliaschini ed è momentaneamente terza.

Partita che si gioca comunque su buoni ritmi. Al 4° Alagona viene colpito da un rinvio maldestro di Valenti, palla che colpisce in volto il centrocampista locale e sbatte sulla traversa. Il Bogliasco replica con Pintus che in area sugli sviluppi di un corner, calcia alto da ottima posizione. Partita che si gioca su ritmi alti, ma che non si sblocca fino al 64° quando il neo entrato Alarcon gonfia la rete ribadendo in porta una respinta di Valenti su tiro di Crosetti. Il raddoppio arriva al 71° quando lo stesso Crosetti in azione personale salta due avversari, entra in area e fulmina Valenti. All’84° la gara si chiude con un contropiede di Zaami che serve un cioccolatino a Corallo che da pochi passi non sbaglia. Al 92° c’è spazio per il poker ancora con Corallo che beffa Valenti in pallonetto. È un 4-0 che lancia il Little Club nelle zone di alta classifica, ma praticamente si dovrà recuperare l’intera giornata per avere un quadro realistico di un turno incredibile.