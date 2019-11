Sori. La Pro Recco dilaga nel turno infrasettimanale di campionato: a Sori cade anche la Lazio per 20-2. Un successo che permette ai biancocelesti di restare in testa alla classica a punteggio pieno: 18 punti in 6 giornate, con un bottino di 115 reti segnate e 33 subite.

Nella partita valevole per la sesta giornata della Serie A1, Ratko Rudic concede un turno di riposo a Di Fulvio e schiera Prian tra i pali. Il portiere subisce una sola rete nei primi due tempi (il 2-1 ad opera di Narciso) che vedono la Pro Recco avanti per 10-1.

La Lazio, a referto con soli dodici giocatori, ritrova la via del gol dopo oltre 19 minuti, ancora con Narciso in superiorità a 120 secondi dalla fine del terzo tempo chiuso sul 14-2 da Ivovic e compagni.

Tutti a segno i giocatori di movimento biancocelesti. Top scorer di giornata Figlioli con cinque reti.

Il tabellino:

Pro Recco – Lazio Nuoto 20-2

(Parziali: 5-1, 5-0, 4-1, 6-0)

Pro Recco: Prian, E. Di Somma 1, Mandic 2, Figlioli 5, Fondelli 1, Velotto 2, Renzuto 1, Echenique 3, A. Ivovic 2, Dobud 1, Aicardi 1, S. Luongo 1, Massaro. All. Rudic.

Lazio Nuoto: Soro, Ferrante, Colosimo, Elphick, Vitale, Marini, Antonucci, Leporale, Narciso 2, Biancolilla, Morolli, Garofalo. All. Sebastianutti.

Arbitri: Piano e Schiavo.

Note. Uscito per limite di falli Antonucci nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 3 su 4 più 4 rigori di cui 3 realizzati, Lazio 2 su 5.