Recco. La Tossini Pro Recco Rugby, seppur con una formazione ampiamente rimaneggiata, batte 17-12 l’ASR Milano e riesce così a non perdere il contatto con la parte alta della classifica del girone 1 del campionato di Serie A.

Gli squali, falcidiati dagli infortuni e ancora troppo fallosi, hanno faticato più del dovuto ad avere ragione di una squadra giovanissima, con molte qualità ma ancora acerba. La mischia, nonostante una prima linea che ha dovuto sobbarcarsi tutti gli ottanta minuti, ha lavorato bene e le touche, dopo un inizio difficoltoso, hanno iniziato a funzionare a dovere. I trequarti si sono resi pericolosi solo a tratti, pagando le imprecisioni ed una una manovra offensiva lenta.

Milano, squadra altrettanto leggera in mischia e con tanti giovani, molto simile ai biancocelesti, è stata meno indisciplinata ma anche meno incisiva e, nonostante abbia sfruttato i falli avversari dalla piazzola (tutti i punti sono venuti dal piede dell’apertura Percival), la compagine meneghina non è riuscita a marcare nessuna meta e ha subito la rimonta e il sorpasso dei padroni di casa nel secondo tempo.

Per il Recco sono andati in meta Marco Monfrino e Andrea Falchi, al suo esordio assoluto in Serie A, mentre Roden ha messo dentro dalla piazzola le due trasformazioni e il calcio di punizione che ha fissato il punteggio finale (3 su 5 il suo score).

Il titolo di player of the match è andato ad Alessandro Prampi, mediano di mischia recchelino classe 2000.

La partita della prima squadra è stata l’unica disputata in un weekend pesantemente segnato dalle allerte meteo in Liguria e Piemonte: sono saltati gli impegni di Minirugby, Under 14, Under 16, Under 18 e Cadetta.

Nel prossimo turno, il sesto del girone di andata, i biancocelesti ospiteranno l’Amatori Alghero e la partita si giocherà in anticipo sabato 30 novembre alle ore 14.

Il tabellino:

Tossini Pro Recco Rugby – ASR Milano 17-12 (p.t. 7-9) (punti 4-1)

Tossini Pro Recco Rugby: Gaggero (cap.), Mitri (63° Falchi), Becerra, Syme (70° Marcellino), Monfrino Ma., Roden, Prampi, Monfrino Mi., Barisone M., Barisone E. (41° Matulli), Metaliaj, Nese (50° Rosa), Paparone, Noto, Actis. All. McLean.

ASR Milano: Motta, Dotti, Trentani (75° Ragusi), Delcarro (41° Lubian), Fattori, Percival (72° Dudley), Pani, Jacotti, Ferrari, Niero (60° Antinori), Boccardo, Soldi (cap.), Corbetta, Pallaro (54° Beretta), Vitrani (47° Bigoni). All. Grangetto.

Arbitro: Bertocchi. Assistenti: Franchini e Biagioni.

Cartellini gialli: 36° Metaliaj (R), 62° Monfrino Mi. (R), 74° Jacotti (M).

Calciatori: Roden (R) 3/5; Percival (M) 4/6.

Marcature: p.t. 2° meta Monfrino Ma. tr. Roden (7-0), 5′ cp Percival (7-3), 8° cp Percival (7-6), 22° cp Percival (7-9); s.t. 28° meta Falchi tr. Roden (14-12), 34° cp Roden (17-12).

Marco Monfrino va in meta