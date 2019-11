Pro Recco, Ivovic lancia la sfida ai campioni d’Europa: “In acqua con tutta la nostra forza”

Recco. La squadra con più Champions League in bacheca affronta quella che ha vinto l’ultima edizione: Pro Recco contro Ferencvaros è la partita dei campioni. A Bologna è tutto esaurito da giorni per la sfida che domani, con inizio alle ore 20,30, metterà in palio il primato del gruppo B.

Ungheresi a punteggio pieno, biancocelesti in ritardo di due punti: “Vogliamo il sorpasso – carica mister Ratko Rudic -. Per noi sarà un test verità. In acqua voglio vedere qualità di gioco e il giusto atteggiamento“.

“Una squadra fortissima – aggiunge il capitano Aleksandar Ivovic -. Per fare risultato dovremo mostrare tutta la nostra qualità, cosa che fino a questo momento non ci è riuscita. Il Ferencvaros ha grandi tiratori in ogni posizione, un ottimo marcatore come Yaksic e in estate ha inserito anche Fountoulis che nelle ultime due stagioni ci ha fatto parecchio male con la calottina dell’Olympiakos: la nostra difesa dovrà essere agile, i giocatori esterni avranno un grande lavoro da fare, dovremo aiutarci a vicenda per chiudere tutte le loro soluzioni offensive. Giocare a Bologna sarà fantastico, la Carmen Longo è uno degli impianti più belli in Italia per la pallanuoto. L’anno scorso l’atmosfera fu straordinaria, sono sicuro che anche domani i tifosi ci daranno quella spinta in più per vincere la partita“.

Arbitreranno Schopp (Germania) e Koryzna (Polonia); delegato il georgiano Bitadze.