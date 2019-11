Cogoleto. Nella serata di giovedì 31 ottobre si è giocato il recupero della quinta giornata del girone C di Prima Categoria, tra Città di Cogoleto e Borgoratti, terminato 0 a 0.

Per i padroni di casa è il primo punto in classifica, frutto di un buon primo tempo e di una seconda frazione di gioco in cui, invece, ha faticato parecchio. Sebastiano Bellini commenta: “Risultato giusto, abbiamo giocato molto bene il primo tempo, nonostante eravamo veramente pochi stasera. Si è sentita la fatica per le tante partite vicine nell’ultimo periodo e nel secondo tempo il Borgoratti ha fatto la partita“.

“Risultato giusto – prosegue il centrocampista -. Finalmente sblocchiamo la classifica. Domenica abbiamo un’altra partita importantissima che non possiamo sbagliare”. La squadra non ha mollato nemmeno nei momenti difficili della ripresa. “Siamo questi, iniziamo a capirlo, ci impegniamo. Va elogiato anche Maragliano che ha avuto la prima possibilità, ha giocato tutta la partita e ha fatto un partitone; è giovane e si è fatto trovare pronto. Questo dev’essere il nostro spirito: tutti insieme, correre, picchiare tutto quello che passa e fare più punti possibili“.