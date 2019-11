Prima il blackout poi la corrente a 380 volt, a Quezzi elettrodomestici “esplosi” per un guasto Enel

Genova. Prima il blackout poi il ritorno della corrente elettrica. Sì, ma a 380 volt anziché a 220. E cosa succede se in casa vi arriva la corrente “trifase” anziché quella standard? Di tutto: lampadine che esplodono, pc che si bruciano, elettrodomestici che si guastano o “impazziscono”, caldaie smettono di funzionare, televisori in fumo.

Questa situazione, surreale e anche piuttosto pericolosa, si è verificata in sei diverse abitazioni in via Brusato, una piccola strada nel quartiere di Quezzi Alta. Nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 2 del mattino, è andata via la luce e, quando è tornata, ha iniziato a danneggiare tutto ciò che era attaccato alla linea di corrente.

“Mi sono svegliato perché ho sentito odore di fumo – dice Livio Verdetti, un residente – quando abbiamo provato ad accendere la luce sono esplose le lampadine, nel frattempo i condizionatori sono partiti e la stufa a pellet si è spenta definitivamente, per noi ci saranno parecchi danni, oltre al fatto di aver dovuto dormire fuori di casa per paura di incendi o altre esplosioni”.

Il gestore è Enel, il fornitore E-distribuzione. I residenti hanno provato a contattare le aziende ma in alcuni casi, inizialmente, non risultava neppure il guasto, in altri è stato suggerito ai cittadini di aspettare. Per quanto riguarda il potenziale risarcimento dei danni c’è totale incertezza.

“Appena la linea sarà ripristinata correttamente capiremo il da farsi – afferma un altro abitante della via, Leonardo Cadeddu – io ho spento quasi subito il contatore ma ci sono state esplosioni e danni, vedremo”.

Al momento i tecnici sono già al lavoro poco distante, su un terreno boschivo, per capire se il guasto sia dovuto al un albero che si è abbattuto sui cavi.

Il problema è che in caso di problema esterno e non di errore umano (un addetto che ha riattivato la linea da remoto sbagliando il voltaggio) difficilmente saranno previsti risarcimenti.