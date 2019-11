Presentato a Genova il calendario storico dei carabinieri, il ricavato in beneficenza

Genova. E’ stato presentato anche al comando provinciale dei carabinieri, il calendario storico dell’Arma per il 2020. Il colonnello Gianluca Feroce, comandante provinciale, ha sottolineato come il calendario “celebra il centenario della prima medaglia d’oro alla Bandiera dell’Arma e narra l’impegno quotidiano dei carabinieri per le comunità”.

Le tavole sono realizzate dall’artista Mimmo Paladino, mentre i testi sono della scrittrice Margaret Mazzantini. La copertina color oro oltre a richiamare la medaglia alla Bandiera, vuole essere un richiamo alle opere d’arte del Paese.

Oltre al calendario saranno disponibili anche il planner e l’agenda storica il cui ricavato verrà devoluto l’associazione orfani dei carabinieri e all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.