Precipita dal tetto mentre fa parkour, 13enne in prognosi riservata al Gaslini

Genova. È stato trasferito in ambulanza all’ospedale Gaslini di Genova in ragazzo di 13 anni rimasto ferito in modo grave mentre praticava parkour sul tetto della piscina Cascione a Imperia.

È successo tutto ieri pomeriggio. Il giovane, precipitato da un’altezza di circa sei metri, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Bianca di Imperia che lo ha trasportato all’ospedale in codice rosso di massima gravità con un politrauma toracico.

Il ragazzo, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva, ha subito nella giornata di oggi un intervento chirurgico a Genova, concluso senza complicazioni. Estubato, non è in imminente pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.