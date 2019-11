Arenzano. La Praese approfitta della giornata negativa dell’Arenzano per espugnare il “Gambino”.

Il commento post gara è affidato all’esperto Simone Cinardo.

“Finalmente abbiamo riassaporato il dolce sapore della vittoria… abbiamo messo fieno in cascina contro un Arenzano rimaneggiato, a causa di qualche assenza importante… gli episodi sono girati a nostro favore e finalmente siamo riusciti a buttarla dentro, mentre dietro siamo rimasti compatti, contro una squadra che ricerca sempre il gioco”.

“Sul finire del primo tempo una grande giocata di Morando ha messo in condizione Tacchino di segnare un gran goal, mettendo la partita in discesa… “.

“Classifica alla mano ci manca qualche punto, che abbiamo perso per strada per negligenza, sfortuna, episodi negativi, vedremo di fare tesoro della gara odierna per migliorare il nostro rendimento”.