Pra’, installati i dossi per limitare la velocità dei veicoli che bypassano l’Aurelia

Genova. L’annuncio è stato fatto anche via social network dal consigliere del Municipio Ponente Roberto Ferrando (di cui riportiamo anche una delle foto diffuse su Facebook). Sono stati installati ieri i dossi artificiali per rallentare i mezzi che utilizzano via Pra’ nella parte a senso unico verso Voltri, per evitare i semafori presenti sull’Aurelia.

“Anche se con qualche mese di ritardo rispetto alle richieste avanzate dal sottoscritto e dagli uffici del Municipio, finalmente sono stati messi in posa, all’altezza della Coop e della caserma dei Carabinieri di Pra’, i dossi di rallentamento per i mezzi che, non curanti del passaggio dei pedoni bypassano a forte velocità la via Aurelia con la via sottostante, mettendo a forte rischio l’incolumità dei pedoni stessi”.

Su Facebook si è anche scatenato un dibattito legato alle tempistiche dei semafori sull’Aurelia: il rosso per le auto scatta anche in assenza di pedoni che hanno bisogno di attraversare ed è giudicato troppo frequente.

La richiesta dei dossi, fa sapere Ferrando, è stata avanzata anche per l’uscita di via Ramellina a salvaguardia dei bambini che frequentano i giochi siti in piazza Sciesa. Al momento però, specifica il consigliere, non sono arrivate conferme.