Porto di Pra’, viabilità nel caos: i lavoratori sospendono lo sciopero “per senso di responsabilità”

Genova. Sciopero congelato al Psa di Pra’. L’rsu dei lavoratori del terminal e le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, riferiranno ai lavoratori la disponibilità dell’apertura di un tavolo con l’azienda che gestisce il terminal di Pra’ sulla vertenza a partire da domani presso l’autorità portuale di sistema.

“Chiediamo solo una maggior vivibilità per lagestione dei riposi e non più soldi – spiega José Nivoi dell’rsu – l’azienda ci ha chiesto di spostare la nostra richiesta sulla contrattazione di secondo livello e per noi va bene”. lavoratori ribadiscono di aver sempre agito con senso di responsabilità “visto che non abbiamo dichiarato uno sciopero di 24 ore ma solo di un’ora a inizio e fine turno in modo da garantire la continuità produttiva del terminal”.

Soddisfatto del risultato raggiunto il presidente dell’autorità di sistema portuale Paolo Emilio Signorini: “Responsabilmente l’rsu dei lavoratori ha deciso il congelamento della protesta in cambio di un tavolo che si aprirà a partire da domani. Ora ci sarà un’assemblea dei lavoratori e ci auguriamo entro un’ora di poter avvisare tutte le aziende di autotrasporto in modo da poter entro le prime ore del pomeriggio ricominciare a far defluire i mezzi visto che abbiamo circa 2000 mezzi in arrivo che si sommano ai quasi 500 che sono arrivati in modo ritardato da ieri”.