Porte aperte a San Marcellino, il 17 novembre visita alle strutture di accoglienza

Genova. In occasione della III Giornata Mondiale dei Poveri, domenica 17 novembre, San Marcellino invita la cittadinanza a visitare e conoscere le strutture di accoglienza per persone senza dimora

Domenica 17 novembre si terrà la terza Giornata Mondiale dei Poveri quest’anno incentrata sulla frase di Papa Francesco «La Speranza dei poveri non sarò mai delusa”. In quest’occasione San Marcellino organizza la giornata di “Porte aperte” offrendo un percorso di conoscenza e incontro ispirato al messaggio di Papa Francesco.

“Cari fratelli e sorelle, vi esorto a cercare in ogni povero che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fermarvi alla prima necessità materiale, ma a scoprire la bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi attenti alla loro cultura e ai loro modi di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fraterno.”

Così il Papa invita a riflettere nel messaggio diffuso in vista della Giornata. Sarà proprio a partire da queste parole che si svilupperanno le “tappe” dell’iniziativa “Porte aperte”. Nella mattina di domenica 17 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 ci sarà la possibilità di partecipare a eventi tematici in diverse strutture di accoglienza per persone senza dimora, dove si tenterà di trasmettere il valore delle relazioni che ogni giorno sono realtà, grazie all’opera di San Marcellino.

Programma

Ore 9.00: Chiesa di San Marcellino, Piazza San Marcellino, “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”

Santa Messa e, come ogni domenica, festeggiamento delle persone che hanno compiuto gli anni in settimana e colazione insieme.

Ore 10.15: Centro Diurno, Vico San Marcellino 1r, “I poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre…”

Video con Pino Petruzzelli e testimonianze dalla pronta accoglienza.

Ore 11.15: Centro di Ascolto, Piazza San Marcellino, “…facendovi attenti ai loro modi di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fraterno”

Testimonianze dal centro di ascolto e dai laboratori artistici.

Ore 12.00: Accoglienza Notturna Il Crocicchio, Piazza Bandiera 3A, “Restituire la speranza perduta dinnanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita…contrastare la cultura che criminalizza l’indigente”

Testimonianze dall’alloggiamento, dall’educazione al lavoro e attività culturali. Aperitivo.