Pontedecimo, chiude lo storico negozio di abbigliamento Oliva, ma il titolare promette: “Riapriremo”

Genova. “Liquidazione totale dal 15 novembre per cessazione attività”. Il cartello sulle vetrine dello storico negozio di abbigliamento Oliva di via Anfossi a Pontedecimo è finito in un batter d’occhio sulla pagina Facebook del quartiere con decine di commenti rattristati perché Oliva è anche un pezzo della storia di Pontedecimo. Aperto dal 1907 è da sempre uno dei negozi dove si andavano a comprare i vestiti alla moda o quelli eleganti o dove ci si fermava anche solo per guardare le vetrine.

“Stiamo affittando una parte del negozio che è su tre piani per una nuova attività per aprirà nei prossimi mesi e dobbiamo liberare gli spazi perché siano fatti i lavori” spiega il titolare Piero Oliva che però mantiene il riserbo sul nome dell’attività in questione: “Posso solo dire per ora che si tratta di un’attività di tipo sportivo gestita da persone della zona e siamo convinti sarà apprezzata”.

Non è tutto. Quello di Oliva non sarà un vero addio, promette il titolare: “La mia intenzione è riaprire con una formula rinnovata e anche con una società nuova visto che le mie sorelle giustamente ora vogliono andarsene in pensione, ma ci vorrà qualche mese anche per questioni amministrative”.

Una piccola rassicurazione quindi per gli abitanti del quartiere. E rispetto ai tre dipendenti precisa: “Non sarà licenziato nessuno – dice Oliva – anzi probabilmente a breve sarà assunta un’altra persona”.