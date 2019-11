Genova. Con un paio di giorni di ritardo rispetto all’agenda di cantiere della scorsa settimana, anche a causa delle condizioni meteo non proprio ottimali, ma entro la deadline del 20 novembre stabilita dal commissario per la ricostruzione Marco Bucci, questa mattina al cantiere levante del nuovo viadotto sul Polcevera è stato varato in quota il terzo impalcato.

Gli operai e i tecnici del consorzio Per Genova, con l’ausilio della maxigru cingolata hanno portato, in relativamente poco tempo, a 40 metri d’altezza, tra le pile 6 e 7, un maxi concio in acciaio di 50 metri di lunghezza. Sul concio sono già stati montati alcuni carter, le ali, su cui poggeranno le sei corsie.

Questa settimana intanto procederà l’assemblaggio a terra di altri due impalcati, tra cui uno da 100 metri (quello tra le pile 8 e 9, sulla sponda sinistra del Polcevera).