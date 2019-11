Ponte per Genova, oltre alla chiusura dalle 24 senso unico alternato dalle 21 in corso Perrone

Genova. Per esigenze di cantiere legate alle lavorazioni sulla Pila 1 lato Ponente del Nuovo Viadotto Polcevera, si rende necessaria anche l’istituzione del senso unico alternato in Corso Perrone dalle ore 21 alla mezzanotte, a partire da questa sera e fino alla fine delle operazioni.

Il provvedimento fa seguito a quanto già programmato in precedenza: la strada resta chiusa al traffico da mezzanotte alle 04.30, con la possibilità di riaprire con senso unico alternato in caso di necessità, al fine di ultimare le lavorazioni in corso nella notte.

Questa settimana sono previsti anche due trasporti eccezionali fra il porto e il cantiere. Il carico sono le componenti degli impalcati in acciaio.