Ponte per Genova, entro il weekend varo in quota per il secondo impalcato

Genova. Avverrà entro la fine della settimana in corso il varo in quota del secondo impalcato del ponte Per Genova. Sarà posizionato tra le pile 4 e 5. La trave già montata è quella tra le pile 5 e 6. La notizia della nuova fase di lavorazione, anticipata nei giorni scorsi da Salini Impregilo, è stata confermata dall’agenda di cantiere della struttura commissariale.

Intanto, sempre al cantiere ovest del viadotto che sostituirà il Morandi, crollato il 14 agosto 2018 provocando la morte di 43 persone, si lavora all’assemblaggio a terra dei prossimi impalcati, quello tra le pile 3 e 4 e quello tra la 8 e la 9, che sarà lungo 100 metri. Assemblaggio a terra in questa settimana anche per altre tre travi del lato levante.

L’elemento che sarà sollevato da potenti maxigru nei prossimi giorni, da 50 metri, è un gemello di quello già in quota, ma a differenza di esso dovrebbe salire con quattro su sei “ali”, i carter, già installati.

Il futuro viadotto, il cui nome sarà scelto con un concorso pubblico che sarà lanciato prima di Natale, sarà composto da 18 pile e 19 campate, di cui 16 da 50 metri e tre da 100 per superare il torrente Polcevera e il parco ferroviario. Avrà due corsie per senso di marcia ma anche una corsia d’emergenza non era presente nel vecchio ponte Morandi.