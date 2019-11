Ponte per Genova, corso Perrone chiude tutte le notti per la costruzione della pila 1

Genova. Al fine di realizzare le opere per terminare le fondamenta della pila 1 del nuovo Viadotto Polcevera si rende necessaria la chiusura al traffico di corso Perrone tutte le notti dalla mezzanotte alle ore 04.30 del giorno successivo, fino alla fine dei lavori.

E’ previsto che nel caso in cui l’operazione in corso nella notte dovesse richiedere ancora del tempo per essere conclusa, si possa instaurare il senso unico alternato nella via a partire dalle 4.30, fino al termine della singola lavorazione. Il transito in quel caso sarà regolamentato da personale di cantiere.

Questa settimana sono inoltre previsti due trasporti eccezionali per la movimentazione dei conci del Nuovo Viadotto Polcevera, secondo il seguente calendario:

– Martedì 05/11 n. 3 conci da Banchina AEN/Arcelor Mittal con partenza alle ore 22:00 fino ad arrivo in cantiere di Levante (campata Pila 13 – Pila 14)

– Giovedì 07/11 n. 4 conci da Banchina AEN/Arcelor Mittal con partenza alle ore 22:00 fino ad arrivo in cantiere di Ponente (campata Pila 8 – Pila 9)

Il trasporto dei conci di Martedì 5 novembre (Levante)

Il percorso seguito dai conci diretti al cantiere di Levante sarà: Via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak.

Si rende per tanto necessaria l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA SU VIA RETI E VIA FILLAK DALLE ORE 19.00 DEL 5 NOVEMBRE fino alla mattina del 6 novembre.

Appostiti cartelli di divieto di sosta ssaranno affissi lungo le vie interessate.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.

Il trasporto dei conci di Giovedì 7 novembre (Ponente)

I conci, caricati su appositi carrelli stradali, si muoveranno partendo dalla banchina di AEN/Arcelor Mittal seguendo l’asse: Via della Superba – via Tea Benedetti – via Renata Bianchi – via Perini – ingresso in cantiere.

I convogli saranno scortati da pattuglie della Polizia Municipale e vetture di supporto tecnico.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.