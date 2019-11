Può e deve crederci il Campomorone Lady, che in Serie C femminile incassa la quinta vittoria su sei gare ed è ad un solo punto dalla capolista Biellese. Le ragazze di Pampolini archiviano anche la pratica Voluntas Osio, squadra ostica, ma regolata per 4-1 che fa esaltare il reparto offensivo delle biancoblù. 14 gol fatti nelle ultime tre uscite e solo 3 incassati per un bilancio fra attacco e difesa molto incoraggiante.

Le genovesi si prendono una bella rivincita quindi sulle bergamasche “ree” di avere eliminato le Ladies dalla Coppa Italia. Gara che le biancoblù prendono da subito in mano e dimostrano intanto una condizione fisica ottima andando a ipotecare la vittoria grazie alla doppietta di Bargi nel primo tempo (13 reti per lei in campionato). Successivamente trova il gol anche Librandi per il momentaneo 3-0. Le lombarde si affacciano un paio di volte dalle parti di Denevi trovando il gol della bandiera con Fumagalli. Poi arriva il poker di di Ferrara imbeccata ancora da un’ottima Bargi.

15 punti che fanno sognare dirigenti e tifosi anche se ora occorre mettersi a testa bassa a lavorare. Le prossime avversarie sono le Azalee che seguono a -2 proprio le biancoblù e hanno fermato una squadra come il Meda.