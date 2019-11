Pioggia, traffico e incidenti: viabilità nel caos a Genova

Genova. Serata difficile per il traffico a Genova, soprattutto in Valbisagno dove molte direttrici sono congestionate in parte per la pioggia e in parte per una serie di incidenti.

Il più problematico in via Fereggiano, sulla strada per Quezzi, dove un uomo di mezz’età è stato investito mentre attraversava la strada. Portato in codice giallo all’ospedale Galliera, le sue condizioni non sono gravi. Grossi disagi invece per la viabilità.

La polizia municipale è dovuta intervenire su altre situazioni simili in via Assarotti, via al Lago Figoi e viale Brigata Bisagno. La situazione sta tornando lentamente alla normalità ma restano molte code da smaltire.