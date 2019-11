Pioggia senza fine, quattro musei genovesi chiusi per infiltrazioni

Genova. Il maltempo a Genova “colpisce” anche la cultura. Quattro strutture museali comunali, già chiuse oggi per via dell’allerta arancione, saranno chiuse anche nella giornata di domani, mercoledì 20 novembre, per verifiche tecniche.

Si tratta del museo di Sant’Agostino, a Sarzano, del Museo d’Arte orientale “Chiossone” sopra Corvetto, del Museo di Storia naturale “Doria” in zona Portoria e del Museo delle Culture del Mondo – Castello D’Albertis, in circonvallazione.

Le strutture – spiegano dal Comune di Genova – saranno oggetto di verifiche tecniche dopo le abbondanti piogge cadute in queste ore in città. In alcuni dei locali dei musei in questioni si sono verificate delle infiltrazioni, nessun problema strutturale o danno ai beni ospitati ma comunque si è resa necessaria una più accurata perlustrazione.