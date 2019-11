Piazza Settembrini, entro 30 giorni si chiude la piazza. Lavori per 40 mila euro

Genova. Procedono i lavori di installazione delle cancellate che permetteranno la chiusura notturna di piazza Settembrini, nel quartiere di Sampierdarena.

Secondo quanto affermato dall’assessore ai lavori pubblici e bilancio Pietro Piciocchi i lavori dovrebbero chiudersi entro trenta giorni, fatto salvo inconvenienti. La spesa sostenuta dall’amministrazione è di 40 mila euro.

L’iniziativa, che fu uno dei cavalli di battaglia della Lega per il quartiere, punta a mettere in sicurezza la zona, che di notte diventa luogo di incontro che in passato ha creato qualche problema di convivenza con i residenti.

Una soluzione, quella di chiudere la piazza con dei cancelli, che è stata criticata più volte dalle opposizioni, sia in comune che nel municipio di riferimento. Una polemiche che non si chiuderà con i cancelli.