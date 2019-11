Piantare alberi a Nervi, nuova “chiamata” per i cittadini volontari

Genova. Appuntamento alle 10 alla Croce Verde di Nervi all’incrocio tra via Oberdan e via Caboto per il terzo momento di piantumazione degli alberi alle spalle della delegazione del Levante.

Dopo i due momenti di ottobre, nuovo “giro” con guanti e zappa per ripopolare i versanti devastati dagli incendi del 2017.

I promotori sono i cittadini stessi e le associazioni del territorio: da Occupy Nervi a Fridays For Future, da Legambiente Nuova Ecologia a Genova Contro il degrado, da Surfrider Genova a Cittadini Sostenibili, per citarne solo alcune, e l’obbiettivo è coinvolgere chiunque sia interessato a un progetto che non si limita a interrare alcune centinaia di piantine, ma a curarle, seguirle nel tempo, gestirle per migliorare la situazione di un territorio fragile e danneggiato.

L’iniziativa è stata concordata con il municipio Levante e con l’area tecnica. Un agronomo seguirà i promotori di “A thousand trees project” indicando le aree più idonee e i metodi per la piantumazione.

Per partecipare occorrono guanti e scarpe adatte e, nel caso la si abbia, una zappa. Le piante invece le porteranno gli organizzatori.