Genova. Ancora problemi di viabilità a Genova. Nel ponente genovese, nella zona di Pegli, la polizia locale ha disposto la chiusura di via Varenna.

La decisione è stata presa in tarda mattinata per permettere le operazioni di messa in sicurezza di una fuga di gas, provocata dalla perdita di una valvola.

Sul posto i tecnici Ireti e i vigili del fuoco.