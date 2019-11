Bargagli. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martini, la strada principale del paese, per l’incendio di un tetto. A chiamare i pompieri sono stati gli abitanti dopo essere fuggiti all’esterno.

Il pronto intervento ha premesso di limitare i danni alla sola zona limitrofa alla canna fumaria.

Foto 2 di 2



La casa risulta agibile e i condomini sono rientrati in casa al termine delle operazioni di spegnimento.