Park Tennis Club Genova, spazio ai giovani a Torre del Greco

Genova. Dopo la settimana di sosta, è tornata la Serie A1 maschile con gli incontri della sesta ed ultima giornata. La formula prevede quattro gironi da quattro squadre, con le prime classificate di ogni gruppo qualificate alle semifinali dei playoff scudetto.

Ultimo turno da brividi nel girone 1, il più incerto dei quattro. E infatti le ultime sfide incrociate hanno ribaltato del tutto la situazione: Siracusa batte il Tc Italia Forte dei Marmi e conquista in extremis il primato, mentre Sassuolo s’impone su Crema piazzando un colpo di coda che consente agli emiliani di assicurarsi la permanenza in A1 per il secondo anno consecutivo, spedendo ai playout i lombardi e il club versiliese, squadre partite con non poche ambizioni.

Nel gruppo 2 Vigevano sfrutta al meglio il fattore campo, fa suo lo spareggio di alta classifica con il Parioli e chiude davanti a tutte, volando in semifinale, mentre si classifica terzo Bologna relegando al quarto posto Trento.

Tutto già deciso nel gruppo 3, con il Park Genova che con ormai in cassaforte il primo posto si è presentato con le seconde linee a Torre del Greco, peraltro già certa della permanenza diretta in categoria. Per Davide Cortimiglia, Tommaso Lippolis ed Oscar Gallo si è trattato dell’esordio in Serie A1. Si è giocato su un solo campo, al coperto, a causa della pioggia.

Destinate agli spareggi salvezza Massa Lombarda e Bari, anche se un incidente stradale sabato nel viaggio verso la Puglia ha costretto i romagnoli a presentarsi con una formazione ridotta all’osso (Riccardo Perin è stato trattenuto in ospedale per una vertebra incrinata), con appena tre giocatori a referto e non in grado di completare un match.

Nel girone 4, con Messina ormai sicura del primato e impegnata a Prato (3-3 lo score), la volata per aggiudicarsi la piazza d’onore ed evitare così i play out premia Maglie, che vincendo al fotofinish i due doppi piega il Tc Vomero, con i campani a chiudere quarti dietro anche ai toscani.

Sarà il sorteggio, martedì 19 novembre alle ore 11, a definire gli accoppiamenti delle sfide playoff così come quelli del tabellone playout per gli spareggi che valgono la permanenza in categoria.

Chiusa la fase a gironi, spazio dunque domenica 24 novembre e domenica 1 dicembre a quella di playoff (semifinali) e playout (spareggi salvezza). Le finali sono in programma il 7 e 8 dicembre al Palatagliate di Lucca.

I risultati della sesta ed ultima giornata del girone 3:

New Tennis Torre del Greco – Park Tennis Club Genova 5-1

Gennaro Orazzo (T) b. Davide Cortimiglia (G) 64 62

Antonio Mastrelia (T) b. Tommaso Lippolis (G) 63 62

Alessandro Ceppellini (G) b. Giovanni Cozzolino (T) 67(1) 64 64

Raffaele Barba (T) b. Oscar Callo (G) 57 62 62

Filippo Palumbo/Giovanni Cozzolino (T) b. Alessandro Ceppellini/Davide Cortimiglia (G) 64 36 10-4

Antonio Mastrelia/Gennaro Orazzo (T) b. Tommaso Lippolis/Oscar Callo (G) 62 61

Giudice arbitro Luca Imparato; arbitri: Alfonso Fratta, Giorgio Costantino, Antonio Riccardi

SG Angiulli – CTD Massa Lombarda 6-0

Andrea Pellegrino (A) b. Lorenzo Rottoli (M) 3-0 rit.

Duilio Beretta (A) b. Jacopo Bilardo (M) 3-0 rit.

Attila Balazs (A) b. Alessio De Bernardis (M) 3-0 rit.

Gli altri incontri non disputati per ritiro CTD Massa Lombarda

Giudice arbitro Nicola Gentile; arbitri: Fabio Tannoia, Daniele Dell’Olio, Italo Figliolia

La classifica finale:

15 (6) Park Tennis Club Genova – playoff semifinali

13 (6) New Tennis Torre del Greco – resta in A1

3 (6) CTD Massa Lombarda – playout salvezza

3 (6) SG Angiulli Bari – playout salvezza