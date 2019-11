Genova. Una sconfitta per 4-2 che lascia comunque ancora le porte aperte al Park per la finale, quella maturata a Vigevano nella semifinale di andata del campionato nazionale di Serie A1 contro Selva Alta.

La mattinata a Vigevano è iniziata con una sconfitta, quella di Gianluca Mager, al terzo set contro Filippo Baldi al termine di un match avvincente. A Simone Bolelli il compito di riportare tutto in parità grazie alla vittoria, conquistata con i denti, contro Roberto Marcora.

Lorenzo Musetti ha provato a far mettere la freccia ai gialloblù, sbarazzandosi in due rapidi set di Davide Dadda. Ma il francesino classe 1995 Antoine Hoang, oggi 117 del ranking mondiale Atp, è riuscito a battere Pablo Andujar. La parola è poi passata ai doppi: Baldi e Hoang hanno vinto contro Musetti e Bolelli mentre Marcora e Dadda si sono imposti in 3 set su Mager e Arnaboldi.

Paolo Givri, presidente del Park, dichiara: “Non è finita e lo sappiamo bene! È il momento di tirare fuori gli artigli, al di là della condizionante condotta di gara dei giudici di sedia. Domenica in casa avremo bisogno di tutto il sostegno del nostro pubblico, il fatto di giocare sulla terra potrà essere un altro fattore. E poi servirà il cuore Park, quello che nel 2016 ci ha portato a vincere lo scudetto”.

Il tabellino della gara di andata:

Sporting Club Selva Alta Vigevano – Park Tennis Club Genova 4-2

Filippo Baldi (S) b. Gianluca Mager (G) 57 63 64

Simone Bolelli (G) b. Roberto Marcora (S) 67(3) 63 63

Benjamin Antoine Hoang (S) b. Pablo Alba Andujar (G) 63 64

Lorenzo Musetti (G) b. Davide Dadda (S) 62 61

Filippo Baldi/Benjamin Antoine Hoang (S) b. Simone Bolelli/Lorenzo Musetti (G) 63 62

Davide Dadda/Roberto Marcora (S) b. Gian Luca Mager/Andrea Arnaboldi (G) 46 63 10-8

Giudice arbitro Renzo Perfumo; arbitri: Flavio Burrai, Marco Mazzilli, Simona Magnano