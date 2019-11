Palmaro, da lunedì ufficio postale di via San Romolo chiuso per lavori

Genova. Poste Italiane comunica che da lunedì 18 novembre l’Ufficio Postale di Genova 44, in via San Romolo 42 a Palmaro, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento infrastrutturale, finalizzati a migliorare il confort e la sicurezza degli ambienti.

Al fine di garantire la continuità del servizio ai cittadini e per ridurre al minimo i disagi nel periodo di esecuzione dei lavori, Poste Italiane ha disposto il potenziamento dell’ufficio di Genova 46, in Via G. Caldesi 31 rosso, con uno sportello stabilmente dedicato ai clienti di via San Romolo, per tutte le operazioni, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45, ed il sabato fino alle ore 12:45.

Le pensioni del mese di dicembre saranno invece messe in pagamento presso la sede di Genova 45, in Via Airaghi 47 rosso a Pra’, aperto al pubblico con orario 8:20-13:35 ed il sabato fino alle ore 12:35.

Al termine dei lavori la sede di via San Romolo, ristrutturata, riprenderà la normale operatività con il consueto orario dalle ore 8:20 alle ore 13:35 ed il sabato fino alle ore 12:35.