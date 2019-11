Genova. Dal 14 al 17 novembre 2019, l’evento principe sul tartufo, per la terza edizione, avrà casa all’interno del Civ di Sarzano e Sant’Agostino, cuore antico della Città di Genova.

Solita formula per un evento di ormai conclamato successo, in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo Economico e al Commercio di Regione Liguria e all’assessorato al Commercio del Comune di Genova: all’interno dell’area coinvolta e solo per i giorni della manifestazione, i ristoratori aderenti proporranno una ricetta esclusiva alla carta e una proposta streetfood a base tartufo; inoltre, in Piazza Sarzano, stand gastronomici a tema, vendita diretta al pubblico e tanti incontri sull’“oro della terra” per eccellenza.

Durante il weekend, oltre all’esposizione dei prodotti da parte dei mastri tartufai convenzionati, si svolgeranno incontri dedicati alla formazione per chi intendesse intraprendere la professione di tartufaio, con addestratori di cani da tartufo ed esperti del nostro territorio, in collaborazione con Condotta Slow Food Genova – Giovanni Rebora e l’Ass. Tartufai e Tartuficoltori Liguri. L’evento è patrocinato da Regione Liguria.