Pace e Mutti vincono l’ottava Vertical Punta Martin

Ottava edizione per la Vertical Punta Martin tenutosi come di consueto all’Acquasanta che richiama sempre una folta partecipazione, oltre 80 gli atleti al traguardo, per un tracciato reso ancora più impegnativo per la pioggia che ha costretto gli organizzatori a modificare un tratto del percorso reso impraticabile.

4,7 i km previsti per 897 metri di dislivello positivo. Grande prova di Gabriele Pace che si impone davanti a tutti in 53’10” davanti a Massimo Gaggino che paga un distacco di ben 2’5”. Terzo assoluto Lorenzo Rostagno che fissa il cronometro sui 57’22”.

Buona prova anche per Francesco Strizoli e Peter Van Der Zon, che non salgono sul podio, ma restano sotto l’ora di percorrenza. Sesta posizione per Manuel Stroppa che precede di oltre un minuto Gabriele Gaggero. Arrivano più vicini l’ottavo ed il nono, ovvero Matteo Repetto e Matteo Giottonini. Completa la top ten Remo Clerino ampiamente staccato e solitario al traguardo.

Al femminile vince Patrizia Mutti che è 42^ assoluta in 1h18’38” al termine di un bel testa a testa con Camilla Calosso che alla fine si “accontenta” del secondo posto a poco più di un minuto dalla vincitrice. Terza Claudia Roberto che invece si stacca dalle prime due e conclude in 53^ posizione assoluta con il tempo di 1h24’35”.