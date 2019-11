Orientamenti vola con 27mila presenze, oggi saranno svelate le professioni del futuro in Liguria

Genova. Grandi numeri e tanti ragazzi al Salone Orientamenti, che supera al primo giorno le 27 mila presenze. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo al termine del primo giorno della 24° edizione del Salone Orientamenti al Porto antico di Genova.

“Il trend è in crescita rispetto ai numeri già da record dello scorso anno – spiega Cavo – Per il primo giorno si contano oltre duemila presenze in più, rispetto alla prima giornata del Salone 2018, a cui devono essere aggiunti i 2.400 partecipanti della prima giornata di ieri del Career Day, anticipato e allungato di un giorno per il numero delle richieste sia delle aziende che dei giovani”.

Stamattina è in programma il convegno a Palazzo San Giorgio, organizzato insieme alla Camera di Commercio di Genova, in cui saranno presentati gli esiti del sondaggio per le aziende liguri sui fabbisogni formativi e occupazionali dei prossimi anni in Liguria. Qui il programma completo degli eventi di oggi.