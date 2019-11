Orientamenti, presentata l’offerta formativa della polizia locale agli studenti

Genova. Martedì 12 novembre, in occasione di Orientamenti 2019, è stata presentata al personale docente delle scuole comunali l’offerta formativa della Polizia locale in tema di educazione e prevenzione stradale. Destinatari sono gli studenti delle scuole genovesi di ogni ordine e grado.

È intervenuto all’incontro l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Stefano Garassino. «Orientamenti – ha detto – è l’evento migliore per entrare in contatto con un gran numero di studenti e portare avanti formazione, informazioni e iniziative che facciano capire alle nuove generazioni l’importanza di un comportamento consapevole e cosciente nel mettersi alla guida. Purtroppo Genova ha la maglia nera per gli incidenti stradali e vogliamo lavorare perché questo trend cambi segno».

Quest’anno, grazie al protocollo di intesa siglato tra il Provveditorato agli Studi e il Comandante della Polizia locale genovese, a cui si aggiunge la collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Genova, saranno organizzati incontri studiati e calibrati a seconda delle esigenze con il “Progetto P.L.E.S.S. Insieme per strade sicure”.