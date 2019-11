Obiettivo Incontro, innamorarsi non è solo questione di immagine

L’importanza dell’incontro, nel mondo di oggi si fa presto a farsi un’idea di una persona, soprattutto dall’immagine, “l’immagine profilo” dei vari social e chat dice molto di quello che sei… o no?

È sempre più facile e alla portata di tutti scovare informazioni su una determinata persona, basta digitare su un motore di ricerca o su un social network ed il gioco è fatto: vengono svelati molti segreti, ma la cosa che più di tutte salta all’occhio rimane la foto del profilo, alcune persone la ritengono la prima decisione tra il si e il no, tra il presentarsi all’appuntamento oppure il declinare.

In Obiettivo Incontro puntiamo sempre all’incontro di persona, offrendo, ad ogni aderente occasioni di conoscenza mirate, a partire dalle sue caratteristiche, dalle sue preferenze rispetto alle persone che vorrebbe incontrare e dal suo ideale di storia d’Amore.

Una “banca dati” ricca, diversificata e costantemente aggiornata con migliaia di iscritti, ma non “meccanica”: le operatrici conoscono personalmente ogni iscritto/a e seguono il suo percorso di ricerca partner passo dopo passo, creando una costruttiva collaborazione.

Individuata la persona con le caratteristiche richieste dall’iscritto/a, a sua volta interessata al tipo di profilo che stiamo proponendo, si favorisce il contatto che, inizialmente, avviene per telefono. A questo punto, non resta che conoscersi: ci si mette d’accordo per un caffè o un aperitivo, durante il quale si scopriranno tutte quelle sfaccettature che possono fare “scoccare la scintilla”.

Non dovrai scegliere in base ad una fotografia, la persona che incontrerai avrà i requisiti da te richiesti, interessi e hobby in comune e avrai la sicurezza di incontrare una persona che come te cerca una reale storia d’amore, tutti ingredienti che garantiscono una partenza col piede giusto prima ancora di vedersi!

Quindi dai al prossimo e a te stesso l’opportunità di non essere giudicato o scartato da un’immagine, la chimica che scatta fra due persone, che offusca la mente e a volte dirotta i nostri stessi gusti, quale importanza vogliamo dare?

PAOLO 59enne, è un broker assicurativo, celibe e senza figli, è un bell’uomo che vive in provincia di Imperia in una casa di proprietà, con un grande giardino, essendo amante della natura. Cerca una signora sua coetanea che come lui sia libera da impegni famigliari, senza figli.

GIUSY 73enne, vedova, con una figlia indipendente. Lavorava come direttrice di banca, adesso anche se in pensione, continua ad occuparsi di alcuni investimenti di famiglia. Cercherebbe un signore colto, gentile, con il quale godersi delle belle giornate di relax nella sua casa in montagna.

