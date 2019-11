Nuovo ponte per Genova, entro questa settimana su anche il terzo impalcato

Genova. Se non ci saranno intoppi legati al meteo – allerte o vento forte come quello che sta soffiando in queste ore – entro la fine di questa settimana e quindi abbondantemente dentro la scadenza del 20 novembre imposta dal sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, anche il terzo impalcato del nuovo ponte per Genova sarà varato in quota.

Secondo l’agenda di cantiere, infatti, questa settimana sull’area levante si lavorerà all’assiemaggio – la composizione – a terra della terza campata, composta da un cassone centrale in acciaio lungo 50 metri e da sei carter, le ali, sempre in acciaio. Come avvenuto per il secondo impalcato la componente del viadotto sarà portata a 40 metri d’altezza, dalle gru, con i carter già montati, del tutto o parzialmente. Si tratterà della trave tra le pile 6 e 7.

Nel frattempo si prosegue con l’assemblaggio di altri impalcati, quello tra le pile 3 e 4 e quello, da 100 metri, tra le pile 8 e 9. L’obbiettivo dei costruttori è di avere tutti gli impalcati montati entro il 31 dicembre 2019.