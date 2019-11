Nuovo ponte, le due maxigru portano a 40 metri d’altezza il secondo impalcato

Genova. Sono iniziate nel primo pomeriggio, e mentre scriviamo si sono già quasi concluse, le operazioni di sollevamento e varo in quota, a 40 metri d’altezza, del secondo impalcato del nuovo ponte Per Genova.

La campata è quella tra le pile 4 e 5, al cantiere ovest. I tecnici e gli operai di Per Genova, il consorzio di costruzione formato da Salini-Impregilo con Fincantieri, hanno impiegato poco tempo per issare con l’ausilio di due maxigru, anche in modo di evitare di lavorare con l’allerta meteo (gialla dalle 16 alle 18, e arancione dalle 18).

L’impalcato è lungo 50 metri e vede già montati 4 su 6 carter, le ali, in acciaio che conferiscono al ponte la forma a carena di nave.